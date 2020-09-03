Первый вице-премьер региона Анатолий Карибов провел собрание вчера, 2 сентября, где была обсуждена тема организация проведения Гамзатовских дней «Белые журавли» в Дагестане.

В 2020 году Гамзатовские дни будут проходить в регионе с 7 по 10 сентября.

Их официальное начало пройдет в школе № 50 им. Расула Гамзатова в Махачкале, а затем продолжится праздничным митингом у памятника Воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола.