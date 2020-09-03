ЗАМАНА - С 7 по 10 сентября в Дагестане пройдут Гамзатовские дни «Белые журавли»

С 7 по 10 сентября в Дагестане пройдут Гамзатовские дни «Белые журавли»

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03 сентября, 2020. Четверг 14:22
С 7 по 10 сентября в Дагестане пройдут Гамзатовские дни «Белые журавли»
Первый вице-премьер региона Анатолий Карибов провел собрание вчера, 2 сентября, где была обсуждена тема организация проведения Гамзатовских дней «Белые журавли» в Дагестане.
С 7 по 10 сентября в Дагестане пройдут Гамзатовские дни «Белые журавли»
Общество

 В 2020 году Гамзатовские дни будут проходить в регионе с 7 по 10 сентября.

Их официальное начало пройдет в школе № 50 им. Расула Гамзатова в Махачкале, а затем продолжится праздничным митингом у памятника Воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола.

 

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