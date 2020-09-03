С 7 по 10 сентября в Дагестане пройдут Гамзатовские дни «Белые журавли»
- Автор Мадина
- 03 сентября, 2020. Четверг 14:22
Первый вице-премьер региона Анатолий Карибов провел собрание вчера, 2 сентября, где была обсуждена тема организация проведения Гамзатовских дней «Белые журавли» в Дагестане.
В 2020 году Гамзатовские дни будут проходить в регионе с 7 по 10 сентября.
Их официальное начало пройдет в школе № 50 им. Расула Гамзатова в Махачкале, а затем продолжится праздничным митингом у памятника Воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола.
Последнее от Мадина
- Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан
- В школах Дагестана проверяют организацию горячего питания
- В Дагестане установлено 276 комплексов фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения
- Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
- Спортивные школы могут возобновить свою деятельность