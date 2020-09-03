ЗАМАНА - В Дагестане установлено 276 комплексов фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

В Дагестане установлено 276 комплексов фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

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03 сентября, 2020. Четверг 11:50
В Дагестане установлено 276 комплексов фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Вчера, 2 сентября, в Ситуационном центре МЧС по региону руководитель РД Владимир Васильев провел собрание на тему работы систем фото - и видеофиксации нарушений ПДД, которые находятся на федеральных автомобильных дорогах региона.

В Дагестане установлено 276 комплексов фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Общество

Начиная заседание, Глава Дагестана подчеркнул, что в общем ситуация на дорогах в регионе лучше, чем в 2019 году, но есть еще к чему стремиться. Подробнее на сайте.

 

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