Всего с начала эпидемии в России выявили 1 009 995 случаев заражения. Скончались 17 528 пациентов, 826 935 человек вылечились.
Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
- Автор Мадина
- 03 сентября, 2020. Четверг 10:52
В РФ за прошедшие сутки обнаружили 4995 новых случаев заражения коронавирусом в 83 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
Последнее от Мадина
- Спортивные школы могут возобновить свою деятельность
- Статистика коронавируса в мире на 3 сентября. 286 тысяч новых случаев
- Вопросы реализации мер противодействия допингу обсудили в министерстве спорта республики
- Россия объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами
- Лидеру Дагестана показали работу ЦАФАП