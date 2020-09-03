Статистика коронавируса в мире на 3 сентября. 286 тысяч новых случаев

В общем за время эпидемии скончались 867 347 пациентов, за прошедшие 24 часа — 6 316. Всего вылечились 18,4 миллионов человек Больше всего заражений за сутки случилось в Индии (82 860 новых случаев), Бразилии (48 632), США (41 211), Аргентине (10 933) и Колумбии (9 270).