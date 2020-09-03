На собрании было подчеркнуто, что Минспорт РФ направил обращения в адрес высших должностных лиц регионов страны с рекомендациями организовать системный анализ реализации способов противодействия допингу в спорте в субъектах. При обнаружении случаев, когда люди, которые причастны к нарушению антидопинговых правил, работают на ответственных местах в спортивной области, рекомендуется рассмотреть вопрос их профессионального статуса.
Вопросы реализации мер противодействия допингу обсудили в министерстве спорта республики
- Автор Мадина
- 03 сентября, 2020. Четверг 09:54
Собрание, которое было посвящено реализации способов противодействия допингу, прошло в региональном министерстве спорта, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.