ЗАМАНА - Вопросы реализации мер противодействия допингу обсудили в министерстве спорта республики

Вопросы реализации мер противодействия допингу обсудили в министерстве спорта республики

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03 сентября, 2020. Четверг 09:54
Вопросы реализации мер противодействия допингу обсудили в министерстве спорта республики

Собрание, которое было посвящено реализации способов противодействия допингу, прошло в региональном министерстве спорта, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.  

Вопросы реализации мер противодействия допингу обсудили в министерстве спорта республики
Общество

На собрании было подчеркнуто, что Минспорт РФ направил обращения в адрес высших должностных лиц регионов страны с рекомендациями организовать системный анализ реализации способов противодействия допингу в спорте в субъектах. При обнаружении случаев, когда люди, которые причастны к нарушению антидопинговых правил, работают на ответственных местах в спортивной области, рекомендуется рассмотреть вопрос их профессионального статуса.

 

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