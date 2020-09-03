Руководитель министерства Магомед Магомедов на собрании с главами спортивных школ дал задание последним привести свои школы в соответствие с правилами Роспотребнадзора для последующего рассмотрения вопроса о начале их работы. Напомним, что спортивные школы были закрыты после начала коронавирусной эпидемии.
Спортивные школы могут возобновить свою деятельность
- Автор Мадина
- 03 сентября, 2020. Четверг 09:56
Спортивные школы, контролируемые региональным Министерством спорта, могут в скором времени начать работу, пишет РИА "Дагестан".
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