ЗАМАНА - Спортивные школы могут возобновить свою деятельность

Спортивные школы могут возобновить свою деятельность

Автор
03 сентября, 2020. Четверг 09:56
Спортивные школы могут возобновить свою деятельность

Спортивные школы, контролируемые региональным Министерством спорта, могут в скором времени начать работу, пишет РИА "Дагестан".

Спортивные школы могут возобновить свою деятельность
Общество

Руководитель министерства Магомед Магомедов на собрании с главами спортивных школ дал задание последним привести свои школы в соответствие с правилами Роспотребнадзора для последующего рассмотрения вопроса о начале их работы. Напомним, что спортивные школы были закрыты после начала коронавирусной эпидемии.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top