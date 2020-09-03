Спортивные школы могут возобновить свою деятельность

Руководитель министерства Магомед Магомедов на собрании с главами спортивных школ дал задание последним привести свои школы в соответствие с правилами Роспотребнадзора для последующего рассмотрения вопроса о начале их работы. Напомним, что спортивные школы были закрыты после начала коронавирусной эпидемии.