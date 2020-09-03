ЗАМАНА - Россия объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами

Россия объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами

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03 сентября, 2020. Четверг 09:30
Россия объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами

Россия рассказала о старте авиасообщения с другими странами, например: Мальдивы, Египет и ОАЭ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правительство.

Россия объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами
Общество

Россия начала международное авиасообщение, которое временно остановилось на фоне коронавирусной эпидемии, 1 августа. Сначала рейсы возобновились лишь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, а позже к ним присоединились Новосибирск, Калининград и Казань. 

 

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