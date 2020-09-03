Россия объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами

Россия рассказала о старте авиасообщения с другими странами, например: Мальдивы, Египет и ОАЭ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правительство.

Россия начала международное авиасообщение, которое временно остановилось на фоне коронавирусной эпидемии, 1 августа. Сначала рейсы возобновились лишь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, а позже к ним присоединились Новосибирск, Калининград и Казань.