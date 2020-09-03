ЗАМАНА - Хизри Шихсаидов посоветовал главе минстроя Дагестана уйти в отставку

Хизри Шихсаидов посоветовал главе минстроя Дагестана уйти в отставку

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03 сентября, 2020. Четверг 09:17
Хизри Шихсаидов посоветовал главе минстроя Дагестана уйти в отставку

Председатель Народного собрания РД Хизри Шихсаидов порекомендовал главе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Малику Баглиеву уволиться, если он не может выполнять свои обязанности.

Хизри Шихсаидов посоветовал главе минстроя Дагестана уйти в отставку
Общество

В понедельник, 31 августа, на собрании по теме освоения финансовых средств и реализации программ социально-экономического развития руководитель парламента подчеркнул, что в текущем году, по полученным оценкам, не освоено больше 10 миллиардов рублей. Это значит, отметил Шихсаидов, что не организованы рабочие места, не выплачены налоги и не построены детские сады и образовательные учреждения. Как он выразился, случилась «аховая» ситуация. В пресс-службе Министерства строительства региона заявление Хизри Шихсаидова проигнорировали.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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