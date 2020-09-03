Хизри Шихсаидов посоветовал главе минстроя Дагестана уйти в отставку
- Автор Мадина
- 03 сентября, 2020. Четверг 09:17
Председатель Народного собрания РД Хизри Шихсаидов порекомендовал главе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Малику Баглиеву уволиться, если он не может выполнять свои обязанности.
В понедельник, 31 августа, на собрании по теме освоения финансовых средств и реализации программ социально-экономического развития руководитель парламента подчеркнул, что в текущем году, по полученным оценкам, не освоено больше 10 миллиардов рублей. Это значит, отметил Шихсаидов, что не организованы рабочие места, не выплачены налоги и не построены детские сады и образовательные учреждения. Как он выразился, случилась «аховая» ситуация. В пресс-службе Министерства строительства региона заявление Хизри Шихсаидова проигнорировали. Подробнее можно прочитать тут.