В понедельник, 31 августа, на собрании по теме освоения финансовых средств и реализации программ социально-экономического развития руководитель парламента подчеркнул, что в текущем году, по полученным оценкам, не освоено больше 10 миллиардов рублей. Это значит, отметил Шихсаидов, что не организованы рабочие места, не выплачены налоги и не построены детские сады и образовательные учреждения. Как он выразился, случилась «аховая» ситуация. В пресс-службе Министерства строительства региона заявление Хизри Шихсаидова проигнорировали. Подробнее можно прочитать тут.