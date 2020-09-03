У всех человек был поставлен диагноз пневмония и выявлен коронавирус. Всего в Москве скончались 4857 пациентов.
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 03 сентября, 2020. Четверг 01:45
В Москве за прошедшие 24 часа скончались еще 13 человек с коронавирусом, пишет оперативный штаб города.
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