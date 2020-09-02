ЗАМАНА - В селах Хунзахского района открылись новые школы

В селах Хунзахского района открылись новые школы

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02 сентября, 2020. Среда 16:52
В селах Хунзахского района открылись новые школы

С 1 сентября в селах Шотода и Тлайлух Хунзахского района были открыты 2 школы на 100 ученических мест, пишет "МирМол".

В селах Хунзахского района открылись новые школы
Общество

Школа строилась по проекту «Развитие образования». В образовательных учреждениях учтены все необходимые требования к обучению. Руководитель района Нурмагомед Задиев поздравил учеников, родителей и педагогов с началом нового учебного года и подчеркнул важность открытия новых образовательных учреждений.

 

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