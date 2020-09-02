Владимир Васильев поручил оказать поддержку семьям, пострадавшим при пожаре в Махачкале
- Автор Мадина
- 02 сентября, 2020. Среда 16:21
Лидер РД Владимир Васильев дал задачу оказать помощь семьям, которые пострадали при пожаре в Махачкале, пишет сайт Правительства региона.
Владимир Васильев, начиная собрание, напомнил о целях, которые были определены Президентом страны - сбережение россиян, каждого конкретного гражданина. Глава Дагестана дал задание заместителю Председателя Правительства региона Рамазану Джафарову контролировать этот инцидент. Подробнее можно прочитать тут.