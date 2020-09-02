Как заметил глава города, это не только способ социальной поддержки, но и результативная мера по защите от коронавируса – при бесконтактном расчете за проезд дети в меньшей степени будут подвержены риску заболеть. Подробнее можно прочитать тут.
Льготный проезд для юных махачкалинцев
- Автор Мадина
- 02 сентября, 2020. Среда 15:07
Возможность обеспечения льготного проезда для учеников школ на городском общественном транспорте была обсуждена на рабочем собрании под руководством мэра Махачкалы Салмана Дадаева.
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