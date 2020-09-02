ЗАМАНА - Льготный проезд для юных махачкалинцев

Льготный проезд для юных махачкалинцев

Автор
02 сентября, 2020. Среда 15:07
Льготный проезд для юных махачкалинцев

Возможность обеспечения льготного проезда для учеников школ на городском общественном транспорте была обсуждена на рабочем собрании под руководством мэра Махачкалы Салмана Дадаева.

Льготный проезд для юных махачкалинцев
Общество

Как заметил глава города, это не только способ социальной поддержки, но и результативная мера по защите от коронавируса – при бесконтактном расчете за проезд дети в меньшей степени будут подвержены риску заболеть. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top