Льготный проезд для юных махачкалинцев

Возможность обеспечения льготного проезда для учеников школ на городском общественном транспорте была обсуждена на рабочем собрании под руководством мэра Махачкалы Салмана Дадаева.

Как заметил глава города, это не только способ социальной поддержки, но и результативная мера по защите от коронавируса – при бесконтактном расчете за проезд дети в меньшей степени будут подвержены риску заболеть. Подробнее можно прочитать тут.