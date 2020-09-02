Вчера, 1 сентября в селе Новое Викри Каякентского района в торжественной атмосфере открыли новую школу.

В открытии участвовал вице-премьер региона Анвар Халилов.

Анвар Халилов, выступая на праздничной линейке, поздравил сельчан и весь район с важным событием, а ученикам школы пожелал здоровья и успехов в получении образования. Подробнее можно прочитать тут.