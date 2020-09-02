В с. Новое Викри Каякентского района открыли новую школу
- Автор Мадина
- 02 сентября, 2020. Среда 15:00
Вчера, 1 сентября в селе Новое Викри Каякентского района в торжественной атмосфере открыли новую школу.
В открытии участвовал вице-премьер региона Анвар Халилов.
Анвар Халилов, выступая на праздничной линейке, поздравил сельчан и весь район с важным событием, а ученикам школы пожелал здоровья и успехов в получении образования. Подробнее можно прочитать тут.
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