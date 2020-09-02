ЗАМАНА - В с. Новое Викри Каякентского района открыли новую школу

В с. Новое Викри Каякентского района открыли новую школу

Автор
02 сентября, 2020. Среда 15:00
В с. Новое Викри Каякентского района открыли новую школу
Вчера, 1 сентября в селе Новое Викри Каякентского района в торжественной атмосфере открыли новую школу.
В с. Новое Викри Каякентского района открыли новую школу
Общество
В открытии участвовал вице-премьер региона Анвар Халилов.

Анвар Халилов, выступая на праздничной линейке, поздравил сельчан и весь район с важным событием, а ученикам школы пожелал здоровья и успехов в получении образования. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top