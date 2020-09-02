«Россети Северный Кавказ» к началу учебного года обеспечили безопасное и надежное энергоснабжение учебных заведений СКФО
- Автор Мадина
- 02 сентября, 2020. Среда 14:22
К 1 сентября сотрудники «Россети Северный Кавказ» организовали большой комплекс работ, дабы дать возможность детям из регионов СКФО в удобных условиях получать образование.
В текущем году северокавказские энергетики обеспечили светом 31 новую школу и 49 детских садов в СКФО. В том числе благодаря вкладу энергетиков новые школы в макрорегионе приняли больше 7 тысяч школьников и более 3,6 тысячи детей детсадовского возраста. Подробнее можно прочитать тут.