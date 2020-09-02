ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» к началу учебного года обеспечили безопасное и надежное энергоснабжение учебных заведений СКФО

«Россети Северный Кавказ» к началу учебного года обеспечили безопасное и надежное энергоснабжение учебных заведений СКФО

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02 сентября, 2020. Среда 14:22
«Россети Северный Кавказ» к началу учебного года обеспечили безопасное и надежное энергоснабжение учебных заведений СКФО

К 1 сентября сотрудники «Россети Северный Кавказ» организовали большой комплекс работ, дабы дать возможность детям из регионов СКФО в удобных условиях получать образование.

«Россети Северный Кавказ» к началу учебного года обеспечили безопасное и надежное энергоснабжение учебных заведений СКФО
Общество
В текущем году северокавказские энергетики обеспечили светом 31 новую школу и 49 детских садов в СКФО. В том числе благодаря вкладу энергетиков новые школы в макрорегионе приняли больше 7 тысяч школьников и более 3,6 тысячи детей детсадовского возраста. Подробнее можно прочитать тут.

 

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