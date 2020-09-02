В Дагестане за прошедшие сутки выявили 74 новых случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 02 сентября, 2020. Среда 11:45
В Дагестане за прошедшие 24 часа обнаружили 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
В общем за время эпидемии в регионе зафиксировано 11 073 заражения. Из них 9697 человек выздоровели, 499 пациентов скончались.
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