В общем с начала эпидемии коронавирусом заболели 1 005 000 граждан России. За все время пандемии в стране скончались 17 414 пациентов, 821 169 вылечились.
Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
- Автор Мадина
- 02 сентября, 2020. Среда 10:55
В России за последние 24 часа обнаружили 4952 новых случаев заражения коронавирусом в 84 субъектах. Такое количество обозначил оперативный штаб по борьбе с эпидемией в своем Telegram-канале в среду, 2 сентября.
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