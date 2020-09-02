Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

За последние 24 часа в Москве выявлено 625 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице выявлено 263 684 заражений, сообщает портал стопкоронавирус.рф .

В московском регионе выздоровели 216 742 человек, из них 1359 — выписанные только за последние сутки. Скончались с начала пандемии в Москве 4 844 пациентов.