В московском регионе выздоровели 216 742 человек, из них 1359 — выписанные только за последние сутки. Скончались с начала пандемии в Москве 4 844 пациентов.
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
- Автор Мадина
- 02 сентября, 2020. Среда 10:52
За последние 24 часа в Москве выявлено 625 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице выявлено 263 684 заражений, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
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