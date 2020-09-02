ЗАМАНА - Обсуждена тема организации бесплатного питания в школах Дагестана

Обсуждена тема организации бесплатного питания в школах Дагестана

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02 сентября, 2020. Среда 10:42
Обсуждена тема организации бесплатного питания в школах Дагестана

Вчера, 1 сентября, под контролем врио Председателя Правительства Дагестана Анатолия Карибова прошло собрание в режиме видеоконференцсвязи с участием заместителей главы министерства просвещения РФ Андрея Николаева и Екатерины Толстиковой по теме организации бесплатного питания в школах региона.

Обсуждена тема организации бесплатного питания в школах Дагестана
Общество

Об этом пишут на официальной странице руководителя Магарамкентского района Фарида Ахмедова в Instagram. Подробнее можно прочитать тут.

 

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