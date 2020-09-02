ЗАМАНА - Ходьба на цыпочках оказалась эффективной для интенсивного похудения

Ходьба на цыпочках оказалась эффективной для интенсивного похудения

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02 сентября, 2020. Среда 10:08
Ходьба на цыпочках оказалась эффективной для интенсивного похудения

Ученые из Америки обнаружили, что если ходить на цыпочках, то можно потратить намного больше калорий.

Ходьба на цыпочках оказалась эффективной для интенсивного похудения
Общество

Как пишет ToDay News Ufa, при такой постановке ног движение намного результативнее, так как сжигает больше энергии. Ученые из университета в Юте США нашли необычные свойства ходьбы на цыпочках. Например, они смогли подтвердить, что такой способ передвижения помогает лучше похудеть. Такой эффект связан с тем, что когда человек ставит ногу на переднюю часть стопы, энергия начинает распределяться более результативно, и при этом мышечная активность увеличивается на 50– 80%. Таким образом, благодаря ходьбе на цыпочках можно потратить намного больше калорий. Дабы доказать правдивость этой теории, ученые провели несколько экспериментов, в которых участвовали 27 добровольцев в возрасте от 20 до 40 лет.  В процессе эксперимента всех попросили бегать тремя разными методами, а специальные пластины следили за силой давления.

 

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