Ходьба на цыпочках оказалась эффективной для интенсивного похудения

Как пишет ToDay News Ufa, при такой постановке ног движение намного результативнее, так как сжигает больше энергии. Ученые из университета в Юте США нашли необычные свойства ходьбы на цыпочках. Например, они смогли подтвердить, что такой способ передвижения помогает лучше похудеть. Такой эффект связан с тем, что когда человек ставит ногу на переднюю часть стопы, энергия начинает распределяться более результативно, и при этом мышечная активность увеличивается на 50– 80%. Таким образом, благодаря ходьбе на цыпочках можно потратить намного больше калорий. Дабы доказать правдивость этой теории, ученые провели несколько экспериментов, в которых участвовали 27 добровольцев в возрасте от 20 до 40 лет. В процессе эксперимента всех попросили бегать тремя разными методами, а специальные пластины следили за силой давления.