Нужно заметить, что в регионе вчера прошло открытие 7 школ в разных районов.
В Дагестане открыли 7 новых школ в День знаний
- Автор Мадина
- 02 сентября, 2020. Среда 09:45
Как пишет «ТАСС», в Дагестане 1 сентября прошел запуск 7 школ. Кроме того, до конца текущего года запланировано открытие еще 18 образовательных учреждений.
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