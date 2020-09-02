Посмотреть на свой город в прошлом поможет интерактивная онлайн-карта

Ученый Ян Вебстер создал необыкновенную карту, которая дает возможность увидеть, где находился выбранный город миллионы лет назад, пишет сайт "EVO-RUS.COM".

Вебстер создал сайт с большим числом карт, наложенных друг на друга, туда входят и геологические модели. Их разрабатывал в свою очередь палеогеограф Кристофер Скотезе.

Сайт демонстрирует процесс сдвига тектонических сдвигов плит, который происходил 750 миллионов лет. Отмечают, что карта включает в себя сведения почти обо всех нынешних городах.