Посмотреть на свой город в прошлом поможет интерактивная онлайн-карта
- Автор Мадина
- 02 сентября, 2020. Среда 09:19
Ученый Ян Вебстер создал необыкновенную карту, которая дает возможность увидеть, где находился выбранный город миллионы лет назад, пишет сайт "EVO-RUS.COM".
Вебстер создал сайт с большим числом карт, наложенных друг на друга, туда входят и геологические модели. Их разрабатывал в свою очередь палеогеограф Кристофер Скотезе.
Сайт демонстрирует процесс сдвига тектонических сдвигов плит, который происходил 750 миллионов лет. Отмечают, что карта включает в себя сведения почти обо всех нынешних городах.
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