Постройка учреждения шла в рамках Федеральной программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 гг.». Детский сад уже принял первых дошкольников. Вице-премьер-министр энергетики региона Владимир Лемешко приехал с визитом в новый детский сад и поздравил его коллектив с открытием.
В Каспийске открыт новый детский сад на 280 мест
- Автор Мадина
- 02 сентября, 2020. Среда 01:35
Вчера, 1 сентября, в Каспийске было проведено открытие детского сада «Джейран», который рассчитан на 280 мест.
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