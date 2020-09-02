В Каспийске открыт новый детский сад на 280 мест

Вчера, 1 сентября, в Каспийске было проведено открытие детского сада «Джейран», который рассчитан на 280 мест.

Постройка учреждения шла в рамках Федеральной программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 гг.». Детский сад уже принял первых дошкольников. Вице-премьер-министр энергетики региона Владимир Лемешко приехал с визитом в новый детский сад и поздравил его коллектив с открытием.