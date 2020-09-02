ЗАМАНА - В Каспийске открыт новый детский сад на 280 мест

В Каспийске открыт новый детский сад на 280 мест

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02 сентября, 2020. Среда 01:35
В Каспийске открыт новый детский сад на 280 мест

Вчера, 1 сентября, в Каспийске было проведено открытие детского сада «Джейран», который рассчитан на 280 мест.

В Каспийске открыт новый детский сад на 280 мест
Общество

Постройка учреждения шла в рамках Федеральной программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 гг.». Детский сад уже принял первых дошкольников.  Вице-премьер-министр энергетики региона Владимир Лемешко приехал с визитом в новый детский сад и поздравил его коллектив с открытием.

 

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