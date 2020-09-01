Всего за время эпидемии было выявлено 11073 заражений, 9697 человек вылечились, 499 скончались.
В Дагестане за сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 01 сентября, 2020. Вторник 16:10
В Дагестане за последние 24 часа выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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