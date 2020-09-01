ЗАМАНА - В Махачкале открыли сквер в память о погибших в результате терактов религиозных деятелей

В Махачкале открыли сквер в память о погибших в результате терактов религиозных деятелей

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01 сентября, 2020. Вторник 16:51
В Махачкале открыли сквер в память о погибших в результате терактов религиозных деятелей

В Махачкале сегодня, 1 сентября, в праздничной атмосфере открыли «Сквер шахидов», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу республиканского министерства по национальной политике и делам религий.

В Махачкале открыли сквер в память о погибших в результате терактов религиозных деятелей
Общество

В открытии сквера участвовали руководитель Миннаца региона Энрик Муслимов, глава Махачкалы Салман Дадаев, председатель Муфтията РД Шамиль Алиханов и другие. В рамках открытия также была осуществлена благотворительная акция «Собери детей в школу 2020», в процессе которой почетные гости вручили юному поколению наборы для школы.

 

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