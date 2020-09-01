В Махачкале открыли сквер в память о погибших в результате терактов религиозных деятелей

Автор Мадина

В Махачкале сегодня, 1 сентября, в праздничной атмосфере открыли «Сквер шахидов», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу республиканского министерства по национальной политике и делам религий.