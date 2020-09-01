Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение

Лидер России Владимир Путин оценил вероятность полного перехода на удаленное обучение, назвав такой вид образования нецелесообразным. Об этом он сообщил в процессе открытого урока, пишет "Лента.ру".

«Удаленное обучение не может заменить реальный, традиционный способ образования. Дистанционное обучение может только дополнять, но не заменять», — заявил Путин, отметив, что планов о полном переходе на удаленное обучение в стране нет.