ЗАМАНА - Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение

Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение

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01 сентября, 2020. Вторник 14:34
Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение

Лидер России Владимир Путин оценил вероятность полного перехода на удаленное обучение, назвав такой вид образования нецелесообразным. Об этом он сообщил в процессе открытого урока, пишет "Лента.ру".

Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение
Общество

«Удаленное обучение не может заменить реальный, традиционный способ образования. Дистанционное обучение может только дополнять, но не заменять», — заявил Путин, отметив, что планов о полном переходе на удаленное обучение в стране нет.

 

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