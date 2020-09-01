В московском регионе выздоровели всего 215 383 человека, из них 1262 — выписанные только за последние сутки. Скончались с начала пандемии в Москве 4832 пациента.
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
- Автор Мадина
- 01 сентября, 2020. Вторник 13:17
За последние 24 часа в Москве выявили 641 новый случай заражения коронавирусом. За все время эпидемии в столице было выявлено 263 059 заражений, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
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