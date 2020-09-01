Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

За последние 24 часа в Москве выявили 641 новый случай заражения коронавирусом. За все время эпидемии в столице было выявлено 263 059 заражений, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

В московском регионе выздоровели всего 215 383 человека, из них 1262 — выписанные только за последние сутки. Скончались с начала пандемии в Москве 4832 пациента.