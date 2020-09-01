ЗАМАНА - Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1 миллион

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1 миллион

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01 сентября, 2020. Вторник 13:13
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1 миллион

В России за последние 24 часа обнаружили 4729 случаев заражения коронавирусом в 84 субъектах, сообщает "Лента.ру".

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1 миллион
Общество

В общем за время эпидемии на 1 сентября в РФ выявлено 1 000 048 случаев заражения коронавирусом во всех субъектах страны. Из них 815 705 человек вылечились, 17 299 умерли. За прошедшие 24 часа в России вылечились 6318 человек.

 

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