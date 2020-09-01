Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1 миллион

В общем за время эпидемии на 1 сентября в РФ выявлено 1 000 048 случаев заражения коронавирусом во всех субъектах страны. Из них 815 705 человек вылечились, 17 299 умерли. За прошедшие 24 часа в России вылечились 6318 человек.