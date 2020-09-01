ЗАМАНА - Глава Дагестана Владимир Васильев в День знаний принял участие в открытии блок-пристройки в СОШ № 26 в Махачкале

Глава Дагестана Владимир Васильев в День знаний принял участие в открытии блок-пристройки в СОШ № 26 в Махачкале

Автор
01 сентября, 2020. Вторник 13:06
Глава Дагестана Владимир Васильев в День знаний принял участие в открытии блок-пристройки в СОШ № 26 в Махачкале

Лидер РД Владимир Васильев в День знаний поучаствовал в запуске блок-пристройки в СОШ № 26 в столице Дагестана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Глава Дагестана Владимир Васильев в День знаний принял участие в открытии блок-пристройки в СОШ № 26 в Махачкале. Здесь же руководитель региона пообщался с родителями школьников, которые задали ему все волнующие вопросы. Сегодня в Дагестане открывается ещё шесть школ: в с. Новые Викри Каякентскентского района, с. Теречное Хасавюртовского района, в сёлах Шотода и Тлайлух Хунзахского района, с. Касумкент Сулейман-Стальского района, с. Миатли Кизилюртовского района. Кроме того, в Каспийске открылся один детский сад. Подробности позже

Публикация от Администрация Главы РД (@agiprd)

 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top