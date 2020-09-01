Глава Дагестана Владимир Васильев в День знаний принял участие в открытии блок-пристройки в СОШ № 26 в Махачкале
- Автор Мадина
- 01 сентября, 2020. Вторник 13:06
Лидер РД Владимир Васильев в День знаний поучаствовал в запуске блок-пристройки в СОШ № 26 в столице Дагестана.
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Глава Дагестана Владимир Васильев в День знаний принял участие в открытии блок-пристройки в СОШ № 26 в Махачкале. Здесь же руководитель региона пообщался с родителями школьников, которые задали ему все волнующие вопросы. Сегодня в Дагестане открывается ещё шесть школ: в с. Новые Викри Каякентскентского района, с. Теречное Хасавюртовского района, в сёлах Шотода и Тлайлух Хунзахского района, с. Касумкент Сулейман-Стальского района, с. Миатли Кизилюртовского района. Кроме того, в Каспийске открылся один детский сад. Подробности позже
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