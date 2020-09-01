От Магарамкентского района в 2020 году объявлены 5 школ: Кличханская ООШ, Магарамкентская СОШ №1 им. М.Гаджиева, Новоаульская СОШ им. А.Р.Исмаилова, Советская СОШ, Филялинская СОШ.
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Сотрудники Минэкономики и территориального развития региона по инициативе Гаджи Султанова проверили процесс реализации проекта «100 школ» в Кизилюрте и Магармкентском районе.
От Магарамкентского района в 2020 году объявлены 5 школ: Кличханская ООШ, Магарамкентская СОШ №1 им. М.Гаджиева, Новоаульская СОШ им. А.Р.Исмаилова, Советская СОШ, Филялинская СОШ.
Подробнее на сайте.
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