ЗАМАНА - Минэкономразвития Дагестана контролирует ход реализации проекта "100 школ"

Минэкономразвития Дагестана контролирует ход реализации проекта "100 школ"

Автор
01 сентября, 2020. Вторник 11:32
Минэкономразвития Дагестана контролирует ход реализации проекта &quot;100 школ&quot;

Сотрудники Минэкономики и территориального развития региона по инициативе Гаджи Султанова проверили процесс реализации проекта «100 школ» в Кизилюрте и Магармкентском районе.

Минэкономразвития Дагестана контролирует ход реализации проекта "100 школ"
Общество

От Магарамкентского района в 2020 году объявлены 5 школ: Кличханская ООШ, Магарамкентская СОШ №1 им. М.Гаджиева, Новоаульская СОШ им. А.Р.Исмаилова, Советская СОШ, Филялинская СОШ.

Подробнее на сайте.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top