ЗАМАНА - Батыр Эмеев проинспектировал очередной этап строительства обувной фабрики ДОФ

Батыр Эмеев проинспектировал очередной этап строительства обувной фабрики ДОФ

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01 сентября, 2020. Вторник 11:30
Батыр Эмеев проинспектировал очередной этап строительства обувной фабрики ДОФ

Вчера, руководитель Минпромторга региона Батыр Эмеев проверил еще один этап строительства обувной фабрики ДОФ.

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Сегодня, глава Минпромторга РД Батыр Эмеев проинспектировал очередной этап строительства обувной фабрики ДОФ. В то время как продолжается возведение третьего этажа здания, на первом этаже в ближайшие дни будет запущен производственный процесс. Завершены все работы по обустройству коммуникаций, завозится оборудование. С марта текущего года на территории строящегося предприятия функционирует цех по производству резиновой подошвы. С целью сохранения технологических свойств сырой резины, закупаемой для этих нужд в объемах до 20 тонн единовременно, построена холодильная камера. В рамках прошедшего накануне военно-технического форума «Армия 2020», обувная фабрика ДОФ представила свою продукцию на главной презентационной площадке мероприятия, где привлекла внимание, как российских, так и иностранных заказчиков. В настоящий момент ведутся предметные переговоры с представителями Исламской Республики Пакистан по вопросам поставок дагестанской обувной продукции в адрес иностранных заказчиков. В этой связи решено строить второй производственный корпус, что увеличит производственные площади фабрики в два раза, до 12000 кв.м., а количество вновь создаваемых рабочих мест с 300 до 600. Данный производственный и кадровый задел способен вывести предприятие на мощность выше запланированной, порядка 1 млн. пар обуви в год, что позволит ДОФ занять лидирующие позиции не только в пределах СКФО, но и страны в целом. Руководство предприятия предпринимает шаги в части максимальной локализации производства на территории республики, путем кооперации с региональными изготовителями. Так, в настоящий момент ведутся переговоры с ОАО КЭМЗ, по вопросу размещения заказа на изготовление прессформ, что позволит исключить из производственной цепочки изготовителей из Италии и Турции.

Публикация от Минпромторг Дагестана (@minpromtorgrd)

 

 

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