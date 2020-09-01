Дагестанские сыры получили медали на всероссийском фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

С 27 по 30 августа в Московской области прошел Всероссийский сырный гастрономический фестиваль-ярмарка «Сыр! Пир! Мир! 2020».

Мероприятие прошло в городском округе Истра на сыроварне «Русский Пармезан». Представители 40 субъектов страны продемонстрировали несколько сотен видов сыра. На фестивале были отобраны самые вкусные сыры. Золотую медаль в номинации «Полутвердый овечий сыр» получил сыр из молока тляратинских овец, который был изготовлен по технологиям французских сыроваров.

Как сообщили участники мероприятия, дагестанский овечий сыр понравился многим: его часто дегустировали и интересовались деталями его производства.