ЗАМАНА - Дагестанские сыры получили медали на всероссийском фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

Дагестанские сыры получили медали на всероссийском фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

Автор
01 сентября, 2020. Вторник 11:26
Дагестанские сыры получили медали на всероссийском фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

С 27 по 30 августа в Московской области прошел Всероссийский сырный гастрономический фестиваль-ярмарка «Сыр! Пир! Мир! 2020».

Дагестанские сыры получили медали на всероссийском фестивале «Сыр! Пир! Мир!»
Общество

Мероприятие прошло в городском округе Истра на сыроварне «Русский Пармезан». Представители 40 субъектов страны продемонстрировали несколько сотен видов сыра. На фестивале были отобраны самые вкусные сыры. Золотую медаль в номинации «Полутвердый овечий сыр» получил сыр из молока тляратинских овец, который был изготовлен по технологиям французских сыроваров.

Как сообщили участники мероприятия, дагестанский овечий сыр понравился многим: его часто дегустировали и интересовались деталями его производства.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top