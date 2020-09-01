ЗАМАНА - Инвалид по зрению Саида Гаджиева совершила восхождение на Шалбуздаг

Инвалид по зрению Саида Гаджиева совершила восхождение на Шалбуздаг

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01 сентября, 2020. Вторник 10:22
Инвалид по зрению Саида Гаджиева совершила восхождение на Шалбуздаг

Студентка МГУ, дагестанка, инвалид I группы по зрению Саида Гаджиева дошла до самой высокой точки горы Шалбуздаг, пишет РИА "Дагестан".  

Инвалид по зрению Саида Гаджиева совершила восхождение на Шалбуздаг
Общество

В восхождении на гору участвовали и сотрудники МЧС, и профессиональные альпинисты. Поход был организован компанией «Киргу» и приурочен к 25-летию организации.  Как рассказала Саида Гаджиева, в 2021 году в ее планах восхождение на Эльбрус.

 

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