В восхождении на гору участвовали и сотрудники МЧС, и профессиональные альпинисты. Поход был организован компанией «Киргу» и приурочен к 25-летию организации. Как рассказала Саида Гаджиева, в 2021 году в ее планах восхождение на Эльбрус.
Инвалид по зрению Саида Гаджиева совершила восхождение на Шалбуздаг
- Автор Мадина
- 01 сентября, 2020. Вторник 10:22
Студентка МГУ, дагестанка, инвалид I группы по зрению Саида Гаджиева дошла до самой высокой точки горы Шалбуздаг, пишет РИА "Дагестан".
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