Инвалид по зрению Саида Гаджиева совершила восхождение на Шалбуздаг

В восхождении на гору участвовали и сотрудники МЧС, и профессиональные альпинисты. Поход был организован компанией «Киргу» и приурочен к 25-летию организации. Как рассказала Саида Гаджиева, в 2021 году в ее планах восхождение на Эльбрус.