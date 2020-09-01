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Владимир Васильев поздравил школьников, студентов и преподавателей Дагестана с Днем знаний
- Автор Мадина
- 01 сентября, 2020. Вторник 10:19
Лидер РД Владимир Васильев поздравил всех учеников школ, студентов и их родственников, педагогов и преподавателей Дагестана с Днем знаний, пишет РИА "Дагестан".
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