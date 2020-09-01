ЗАМАНА - Беслан, 1 сентября: 16 лет со дня трагедии

Беслан, 1 сентября: 16 лет со дня трагедии

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01 сентября, 2020. Вторник 09:51
Беслан, 1 сентября: 16 лет со дня трагедии

1 сентября в памяти России на многие годы будет омрачено трагедией 2004 года. Статья опубликована на сайте Общественной службы новостей.

Беслан, 1 сентября: 16 лет со дня трагедии
Общество

16 лет назад боевики захватили школу в городе Беслан Северной Осетии. 3 дня они держали в заложниках больше 1100 человек. По официальным сведениям во время трагедии в Беслане погибли 334 человека, из них 186 — дети.  Захват:

1 сентября 2004 года группа вооружённых террористов подъехала к зданию школы № 1 в Беслане. В школе началась торжественная линейка, которая была посвящена Дню знаний. Утро было жарким и линейку перенесли на час раньше — на 9 утра. Многие семьи взяли с собой младших детей — детсадовцев, так как 4 из 9 городских детских садов закрылись по причине ремонта. Подробнее можно прочитать тут.

 

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