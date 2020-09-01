В вахте поучаствуют чиновники, общественные деятели, жители и гости региона. В день трагедии в 09:15 по московскому времени, когда послышался первый выстрел боевиков, во дворе школы прозвенит школьный звонок, а люди начнут возложение цветов. В спортзале школы, где держали заложников, рядом с фотографиями погибших будут зажжены свечи. По традиции в школу принесут игрушки и воду, которую боевики не давали пить заложникам. Все 3 дня во дворе школы будет играть траурная музыка. Подробнее можно прочитать тут.
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим во время теракта в школе
- Автор Мадина
- 01 сентября, 2020. Вторник 09:41
В Беслане стартовала трехдневная вахта памяти по погибшим 16 лет назад во время теракта в школе № 1, пишет Znak.com, ссылаясь на власти Северной Осетии.
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