Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 25 млн человек

Всего в мире от коронавируса скончались 853 415 человек. Самое большое число заражений в США — 6030587, там скончались 183597 пациентов. На втором месте по числу заражений находится Бразилия — 3908272 заражений, 121381 летальный исход. На третьем месте Индия — 3691166 случаев заражения, 65288 — скончались.