Всего в мире от коронавируса скончались 853 415 человек. Самое большое число заражений в США — 6030587, там скончались 183597 пациентов. На втором месте по числу заражений находится Бразилия — 3908272 заражений, 121381 летальный исход. На третьем месте Индия — 3691166 случаев заражения, 65288 — скончались.
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 25 млн человек
- Автор Мадина
- 01 сентября, 2020. Вторник 09:32
За прошедшие сутки в мире выявлено 25 590 886 случая заражения коронавирусом, сообщает "РБК".
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