ЗАМАНА - Экс-судебный пристав в РД пошел под суд

Экс-судебный пристав в РД пошел под суд

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01 сентября, 2020. Вторник 00:17
Экс-судебный пристав в РД пошел под суд

Экс-судебный пристав-исполнитель из Каспийска предстанет перед судом. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Экс-судебный пристав в РД пошел под суд
Общество

Уточняют, что в 2018 году экс-судебный пристав навестил должника по алиментам. Пребывая в его доме, обвиняемый внес в акт о наложении ареста информацию, которая не соответствовала действительности. Было отмечено, что он арестовал имущество на сумму 10 тысяч рублей. После этого фальшивый акт был представлен должнику на подпись.

Через некоторый отрезок времени, экс-пристав представил должнику на подпись протокол об административном правонарушении в отношении него. Там также была внесена ложная информация.

Обвиняемый изъял смартфон у должника и использовал его в своих целях.

 

 

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