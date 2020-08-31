Такой указ был подписан врио председателя Правительства Дагестана Анатолием Карибовым.
Ильяс Мамаев назначен директором Территориального ФОМС
- Автор Мадина
- 31 августа, 2020. Понедельник 16:27
Ильяс Ахмедович Мамаев получил должность главы Территориального фонда обязательного медицинского страхования РД, пишет РИА "Дагестан".
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