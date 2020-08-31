ЗАМАНА - Ильяс Мамаев назначен директором Территориального ФОМС

Ильяс Мамаев назначен директором Территориального ФОМС

Автор
31 августа, 2020. Понедельник 16:27
Ильяс Мамаев назначен директором Территориального ФОМС

Ильяс Ахмедович Мамаев получил должность главы Территориального фонда обязательного медицинского страхования РД, пишет РИА "Дагестан".

Ильяс Мамаев назначен директором Территориального ФОМС
Общество

Такой указ был подписан врио председателя Правительства Дагестана Анатолием Карибовым. 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top