ЗАМАНА - Начнется III дистанционная педшкола «Права участников образовательного процесса»

Начнется III дистанционная педшкола «Права участников образовательного процесса»

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31 августа, 2020. Понедельник 15:17
Начнется III дистанционная педшкола «Права участников образовательного процесса»

Информация об этом опубликована на сайте Межрегионального информационного ресурса молодежи.

Начнется III дистанционная педшкола «Права участников образовательного процесса»
Общество

По сообщению источника, образовательные программы для учителей начнутся на сайте «Единый урок».

Подробнее можно узнать — на сайте «Единый урок».

 

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