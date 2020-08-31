По сообщению источника, образовательные программы для учителей начнутся на сайте «Единый урок».
Подробнее можно узнать — на сайте «Единый урок».
Информация об этом опубликована на сайте Межрегионального информационного ресурса молодежи.
По сообщению источника, образовательные программы для учителей начнутся на сайте «Единый урок».
Подробнее можно узнать — на сайте «Единый урок».
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