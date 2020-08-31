Запуск фотовыставки будет проходить в Москве 8 сентября. В открытии поучаствуют и сами авторы 30 прекрасных работ, выбранных жюри.
Красоты Казбековского района будут представлены на фотовыставке в Москве
- Автор Мадина
- 31 августа, 2020. Понедельник 14:32
Одновременно 3 фотографии красот Казбековского района продемонстрируют на фотовыставке в Москве в рамках проведения конкурса «Кавказ без границ».
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