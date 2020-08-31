Главной задачей было увидеть готовность больниц оказывать своевременную и результативную помощь в предстоящий осенний период, когда регулярно случается всплеск случаев простуды. Подробнее можно прочитать тут.
Артём Здунов посетил медучреждения Карабудахкентского района
- Автор Мадина
- 31 августа, 2020. Понедельник 14:26
Премьер-министр региона Артём Здунов в процессе рабочего визита в Карабудахкентский район осмотрел как строящиеся, так и работающие больницы района.
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