Артём Здунов проверил обеспеченность медучреждений и аптек необходимым резервом лекарств
- Автор Мадина
- 31 августа, 2020. Понедельник 13:23
Премьер-министр региона Артём Здунов в субботу, 29 августа, по инициативе руководителя Дагестана Владимира Васильева проверил обеспеченность больниц РД и аптек нужным запасом лекарственных препаратов.
Артем Здунов приехал с рабочим визитом в ЦРБ Карабудахкентского района. Увидев, что все необходимые препараты в больнице есть, премьер уже в Махачкале посетил аптеку №102. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Артём Здунов проверил обеспеченность медучреждений и аптек необходимым резервом лекарств
- Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Москве
- Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
- Ученые смогли определить температуру во время ледникового периода
- Медики назвали главного виновника воспаления кишечника