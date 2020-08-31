Выявлено 12 новых смертельных исходов среди пациентов с выявленным коронавирусом. Вылечились 916 человек. С начала эпидемии в городе насчитали 262 418 заражений коронавирусом.
Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Москве
- Автор Мадина
- 31 августа, 2020. Понедельник 13:05
В Москве за прошедшие 24 часа обнаружено 685 заражений коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
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