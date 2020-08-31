Медики назвали главного виновника воспаления кишечника

Исследователи обнаружили клетки, которые отвечают за воспалительные заболевания кишечника, пишет NEWS.ru, ссылаясь на публикацию в ScienceAlert.

Считается, что человеческий иммунитет находится в кишечнике. Данное исследование это непрямо подтверждает. Исследователи в процессе своей новой научной работы выявили, что поврежденные клетки иммунной системы — Т-киллеры — являются основной причиной появления большей части проблем с человеческим здоровьем.

Отмечают, что это открытие может послужить началом для целой серии исследований, которые будут посвящены созданию новых лекарственных препаратов.

Воспалительные заболевания кишечника начинаются, когда слишком активный иммунитет начинает нападать на бактерии, которые не несут угрозы.