В Дагестане врачи извлекли змею из жительницы Левашинского района
- Автор Мадина
- 31 августа, 2020. Понедельник 10:53
Врачи извлекли змею из жительницы Левашинского района, сообщает Пятый канал.
«Пострадавшей женщине змея заползла в рот, когда она уснула под деревом. Для извлечения рептилии провели операцию под наркозом. Врачи измерили змею, длина ее составила около одного метра», – сообщает портал.
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