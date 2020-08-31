ЗАМАНА - В Дагестане врачи извлекли змею из жительницы Левашинского района

В Дагестане врачи извлекли змею из жительницы Левашинского района

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31 августа, 2020. Понедельник 10:53
В Дагестане врачи извлекли змею из жительницы Левашинского района
Врачи извлекли змею из жительницы Левашинского района, сообщает Пятый канал. 
В Дагестане врачи извлекли змею из жительницы Левашинского района
Общество
«Пострадавшей женщине змея заползла в рот, когда она уснула под деревом. Для извлечения рептилии провели операцию под наркозом. Врачи измерили змею, длина ее составила около одного метра»,  – сообщает портал. 

 

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