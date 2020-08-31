В Дагестане врачи извлекли змею из жительницы Левашинского района

Врачи извлекли змею из жительницы Левашинского района, сообщает Пятый канал.

«Пострадавшей женщине змея заползла в рот, когда она уснула под деревом. Для извлечения рептилии провели операцию под наркозом. Врачи измерили змею, длина ее составила около одного метра», – сообщает портал.