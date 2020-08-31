– 10950 положительных результатов
– 9700 выздоровевших
– 498 погибло из-за вирусной инфекции
– 389999 сдавали тест на вирус в Дагестане
– 2700 на данный момент находятся на изоляции Телефон «горячей линии»: +7 800 350 00 63.
В Дагестане выявлено 10950 случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 31 августа, 2020. Понедельник 10:00
В Дагестане выявлено 10950 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
– 10950 положительных результатов
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