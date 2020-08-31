ЗАМАНА - В Дагестане выявлено 10950 случаев заражения коронавирусом

В Дагестане выявлено 10950 случаев заражения коронавирусом

Автор
31 августа, 2020. Понедельник 10:00
В Дагестане выявлено 10950 случаев заражения коронавирусом

В Дагестане выявлено 10950 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

В Дагестане выявлено 10950 случаев заражения коронавирусом
Общество

– 10950 положительных результатов 
– 9700 выздоровевших
– 498 погибло из-за вирусной инфекции
– 389999 сдавали тест на вирус в Дагестане
– 2700 на данный момент находятся на изоляции  Телефон «горячей линии»: +7 800 350 00 63.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top