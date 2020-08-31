В Махачкале проходит акция «Собери ребенка в школу».

В Махачкале проходит акция «Собери ребенка в школу». В рамках акции представители партии «Единая Россия» побывали в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Как сообщила нам пресс-служба партии , на мероприятии присутствовала председатель Собрания депутатов Советского района Махачкалы Елена Кожухина. Во время мероприятия Кожухина подметила, что партия «Единая Россия» каждый год создают такую акцию. «И сегодня мы находимся здесь чтобы отдать школьные принадлежности нашим детям. Хочу пожелать успехов в учебном году,удачи и сказать воспитателям Спасибо за воспитание детей »–произнесла она. Представители партии отдали СРЦ все школьные принадлежности, форму,а так же электро сушилки для рук, маски и средства гигиены.После мероприятия для детей был организован праздничный обед.