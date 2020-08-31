У всех пациентов был поставлен диагноз пневмония и выявлен коронавирус. Всего в Москве скончались 4821 человек.
В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 31 августа, 2020. Понедельник 01:44
В Москве за прошедшие 24 часа скончались еще 12 человек с коронавирусом, рассказал оперативный штаб столицы.
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