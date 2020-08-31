В процессе мероприятия с территории озера было собрано больше 20 пакетов с мусором. Хизри Шихсаидов поблагодарил организаторов акции.
Эко-субботник «Спасем озеро Ак-Гель» прошел в Махачкале
- Автор Мадина
- 31 августа, 2020. Понедельник 01:00
У озера Ак-гель был проведен большой субботник, в котором участвовали и жители города, и председатель Народного собрания региона Хизри Шихсаидов.
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