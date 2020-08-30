Каспийская флотилия организовала в регионе Международный военно-технический форум «Армия-2020», который начался 23 августа и проходит в разных субъектах страны. Открытие форума в Дагестане прошло 27 августа.
Юнармейцы и кадеты Дагестана принимают участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020»
- Автор Мадина
- 30 августа, 2020. Воскресенье 11:35
Юнармейцы и кадеты РД поучаствуют в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».
Последнее от Мадина
- Вертолет санавиации Минздрава Дагестана вылетел за пострадавшими в ДТП в Тарумовском районе
- В Дагестане создан Военно-технический Совет при Главе республики
- В Дагестане создан Военно-технический Совет при Главе республики
- На стадионе Анжи Арена пройдет финал Кубка ЛФЛ Дагестана
- В Махачкале прошла защита женских бизнес-проектов