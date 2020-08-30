ЗАМАНА - Юнармейцы и кадеты Дагестана принимают участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020»

Юнармейцы и кадеты Дагестана принимают участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020»

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30 августа, 2020. Воскресенье 11:35
Юнармейцы и кадеты Дагестана принимают участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020»

Юнармейцы и кадеты РД поучаствуют в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Юнармейцы и кадеты Дагестана принимают участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020»
Общество

Каспийская флотилия организовала в регионе Международный военно-технический форум «Армия-2020», который начался 23 августа и проходит в разных субъектах страны. Открытие форума в Дагестане прошло 27 августа.

 

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